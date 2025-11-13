The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزارة الصحة: مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتيين قتلا برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية يوم الخميس.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت بلاغات “باستشهاد الفتى بلال بهاء علي بعران (15 عاما)، والفتى محمد محمود أبو عياش (15 عاماً) برصاص الاحتلال” عصر الخميس قرب بيت أمر شمالي الخليل.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن قواته حيدت إرهابيين حاولا شن هجوم بالزجاجات الحارقة على تجمع سكني.

وقالت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إن الجيش احتجز جثمانيهما.

(تغطية صحفية علي صوافطة من رام الله – تحرير أيمن سعد مسلم)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية