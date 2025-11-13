وزارة الصحة: مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتيين قتلا برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية يوم الخميس.
وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت بلاغات “باستشهاد الفتى بلال بهاء علي بعران (15 عاما)، والفتى محمد محمود أبو عياش (15 عاماً) برصاص الاحتلال” عصر الخميس قرب بيت أمر شمالي الخليل.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن قواته حيدت إرهابيين حاولا شن هجوم بالزجاجات الحارقة على تجمع سكني.
وقالت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إن الجيش احتجز جثمانيهما.
(تغطية صحفية علي صوافطة من رام الله – تحرير أيمن سعد مسلم)