وزارة الصحة: مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن فتيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان “شهيدان وإصابة خطيرة وأخرى بجروح متوسطة برصاص الاحتلال في مخيم جنين”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الفتيين هما “الشهيد الفتى إسلام عبد العزيز نوح مجارمة (14 عاما)والشهيد الفتى محمد سري عمر مسقلة (14 عاما)”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن مقتل الفتيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “جنود الاحتلال حاصروا مجموعة من المواطنين داخل حارة البشر بعد محاولتهم الوصول إلى منازلهم داخل مخيم جنين لتفقدها وأخذ بعض أغراضهم الشخصية”.

وأضافت على صفحتها “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين”.

وتنفذ اسرائيل عملية عسكرية في مخيم جنين منذ 21 يناير كانون الثاني الماضي وتوجد قواتها في المخيم منذ ذلك التاريخ، فيما نزح سكان المخيم إلى مدينة جنين والقرى المجاورة.

