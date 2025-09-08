The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزارة الصحة: مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن فتيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان “شهيدان وإصابة خطيرة وأخرى بجروح متوسطة برصاص الاحتلال في مخيم جنين”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الفتيين هما “الشهيد الفتى إسلام عبد العزيز نوح مجارمة (14 عاما)والشهيد الفتى محمد سري عمر مسقلة (14 عاما)”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن مقتل الفتيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “جنود الاحتلال حاصروا مجموعة من المواطنين داخل حارة البشر بعد محاولتهم الوصول إلى منازلهم داخل مخيم جنين لتفقدها وأخذ بعض أغراضهم الشخصية”.

وأضافت على صفحتها “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين”.

وتنفذ اسرائيل عملية عسكرية في مخيم جنين منذ 21 يناير كانون الثاني الماضي وتوجد قواتها في المخيم منذ ذلك التاريخ، فيما نزح سكان المخيم إلى مدينة جنين والقرى المجاورة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية