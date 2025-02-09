وزارة الصحة: مقتل فلسطينية حبلى في الضفة الغربية المحتلة برصاص إسرائيلي

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القدس/رام الله (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينية حبلى تبلغ من العمر 23 عاما قتلت برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الأحد في مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن سندس جمال محمد شلبي كانت حبلى في الشهر الثامن وقتلت برصاص إسرائيلي و”لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياة الجنين بسبب إعاقة الاحتلال نقل الإصابات إلى المستشفى، حيث وصلت المواطنة شلبي مستشهدة مع جنينها”.

وأضاف البيان أن الرصاص الإسرائيلي تسبب أيضا في “إصابة زوجها بجروح حرجة … خلال عدوانه المستمر على مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم”.

ولم تتضح بعد ملابسات مقتل سندس. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على ذلك.

وفي وقت سابق يوم الأحد، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬قوات الأمن وسعت نطاق عملية عسكرية في الضفة الغربية لتشمل مخيم نور شمس.

وأطلق الجيش وأجهزة الشرطة والمخابرات في إسرائيل عملية قيل إنها “لمكافحة الإرهاب” في جنين في 21 يناير كانون الثاني، ووصفها مسؤولون بأنها “عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين قتلوا كما اعتقلت القوات عددا من المشتبه بهم المطلوبين خلال العملية.