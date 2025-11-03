وزارة الصحة: مقتل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية برصاص مستوطن والجيش الإسرائيلي

1دقيقة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن فلسطينيين لقيا حتفهما ليلة يوم الأحد في الضفة الغربية، أحدهما برصاص مستوطن والثاني برصاص الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم إبلاغها بمقتل شخص (32 عاما) “بعد إصابته في رأسه برصاص حي أطلقه مستعمر عليه بشكل مباشر عند مدخل مدينة الخليل الشمالي”.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فإنه بمقتل هذا الشخص يصل عدد من لقوا حتفهم برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 14 فيما يرتفع العدد منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 35.

وذكرت وزارة الصحة في بيان سابق أن فتى (17 عاما) لقي حتفه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها “برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس”.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الواقعتين.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير مروة غريب)