وزارة الصحة: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن فلسطينيين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم ابلاغها “باستشهاد وسيم أبو علي (41 عاما) وخالد حسان (34 عاما) برصاص الاحتلال‭‭‭”‬‬‬.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها قتلت الشابين بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مضيفة أنهما كانا يتاجران بالأسلحة.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر مداهمة قوات إسرائيلية لشاحنة ويمكن سماع أصوات إطلاق نار، وبعد ذلك اعتقال شخصين من الشاحنة دون أن يتضمن الفيديو صورا للقتيلين فيما تظهر قطعة سلاح من نوع كارلو في نهاية المقطع على الأرض.

وذكرت الشرطة في البيان أنها اعتقلت شخصين آخرين مسلحين في هذه العملية.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقتل الشابين بأنه “إعدام ميداني”.

وأضافت في بيان لها أن هذه العملية “استمرار لسياسة الاغتيالات الممنهجة والاعتداءات الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير دعاء محمد)

