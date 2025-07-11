The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزارة الصحة: مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع مستوطنين بالضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين قتلا في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية يوم الجمعة بعد هجوم المستوطنين على بلدة سنجل شمالي رام الله.

وأوضحت الوزارة أن سيف الدين كامل مصلط (23 عاما) من بلدة المزرعة الشرقية قتل عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب الشديد في سنجل.

وأضافت أن محمد رزق الشلبي (23 عاما) قتل جراء إصابة بالرصاص الحي في الصدر، والذي اخترق ظهره، وأنه ترك ينزف لساعات قبل العثور على جثته في المكان الذي شهد المواجهات.

وقالت الوزارة إن 10 فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح وكسور جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين عليهم في خربة التل بجبل الباطن جنوبي سنجل بمحافظة رام الله والبيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من المدنيين الإسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة عليهم بالقرب من بلدة سنجل مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين في المنطقة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية