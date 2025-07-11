وزارة الصحة: مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع مستوطنين بالضفة الغربية

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رام الله (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين قتلا في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية يوم الجمعة بعد هجوم المستوطنين على بلدة سنجل شمالي رام الله.

وأوضحت الوزارة أن سيف الدين كامل مصلط (23 عاما) من بلدة المزرعة الشرقية قتل عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب الشديد في سنجل.

وأضافت أن محمد رزق الشلبي (23 عاما) قتل جراء إصابة بالرصاص الحي في الصدر، والذي اخترق ظهره، وأنه ترك ينزف لساعات قبل العثور على جثته في المكان الذي شهد المواجهات.

وقالت الوزارة إن 10 فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح وكسور جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين عليهم في خربة التل بجبل الباطن جنوبي سنجل بمحافظة رام الله والبيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من المدنيين الإسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة عليهم بالقرب من بلدة سنجل مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين في المنطقة.