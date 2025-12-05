وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
نابلس (الضفة الغربية)5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأضافت في بيان “استشهاد الشاب بهاء عبد الرحمن راشد (38 عاما) في بلدة أودلا جنوب نابلس”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط القرية ومحيط المسجد القديم في أودلا، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت تزامنا مع خروج المصلين من المسجد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات”.
وأضافت على موقعها أن هذه المواجهات أدت إلى “إصابة شاب بالرصاص الحي بالرأس أُعلن عن استشهاده لاحقا”.
ولم يصدر بعد بيان من الجيش الاسرائيلي.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير أيمن سعد مسلم)