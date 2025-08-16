وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت إن شابا في الثامنة عشرة من عمره قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان “باستشهاد الشاب حمدان أبو عليا (18 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة المغير شمال رام الله”.

وأكد مسؤول فلسطيني مقتل الشاب.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن مقتل أبو عليا.

وقال مرزوق أبو نعيم عضو المجلس المحلي في بلدة المغير “دخلت حوالي ثماني (سيارات) جيب عسكرية للبلدة بعد انتهاء مواجهات مع المستوطنين أحرق خلالها المستوطنون أربع سيارات وعدد من المزارع تعود لسكان المغير وأبو فلاح المجاورة”.

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز “الجيش اقتحم البلدة ولا نعلم لماذا.. وأطلق الرصاص الحي مما أدى الى استشهاد الفتى حمدان”.

وشهدت الضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية مواجهات بين السكان والمستوطنين أدت الى مقتل شاب من بلدة دوما جنوب مدينة نابلس إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير محمد عطية)