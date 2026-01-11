وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل

رام الله (الضفة الغربية)11 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إبلاغها “باستشهاد المواطن شاكر الجعبري (58 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة الخليل مساء أمس السبت واحتجاز جثمانه”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على سيارة كانت تسير بسرعة نحوهم‭ ‬”وذلك خشية تعرضهم لخطر وشيك”. وأضاف في بيان أن الحادث قيد المراجعة.

من جانب آخر، تواصل قوات إسرائيلية اقتحام مدينة نابلس بالضفة الغربية منذ فجر اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح متوسطة “نتيجة إطلاق نار باتجاه الجنود”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن عناصرها أطلقوا الرصاص على القوات الإسرائيلية المقتحمة لمدينة نابلس وأوقعوا “في صفوفها إصابات مؤكدة”.

