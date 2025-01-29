وزارة الصحة: مقتل 10 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة طمون في محافظة طوباس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين. ولم يخض في تفاصيل.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالهجوم ونعت “شهداء طمون الذين ارتقوا بعملية الاغتيال الجبانة”، لكنها لم تذكر ما إذا كانوا ينتمون إليها.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة. وقُتل المئات من الفلسطينيين، كثير منهم من المسلحين، ولكن بينهم أيضا شبان يلقون الحجارة أو مدنيون من المارة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الآلاف.

وتسببت الهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية وإسرائيل في مقتل العشرات من الإسرائيليين.

وكثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير كانون الثاني.