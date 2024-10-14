وزارة الصحة: مقتل 12 وإصابة 33 في حادث حافلة بمصر

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(رويترز) – قالت وزارة الصحة المصرية إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون بعد انقلاب حافلة على طريق سريع في مصر يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أنها أرسلت 28 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق الجلالة السريع الذي يربط القاهرة بمدن ساحلية على البحر الأحمر منها العين السخنة.

وأوضحت أن المصابين نقلوا إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس.

وذكرت وسائل إعلام محلية منها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن الحادث شمل طلابا من جامعة الجلالة الواقعة في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي أحد المشروعات الوطنية للحكومة في محافظة السويس.

وذكر تلفزيون صدى البلد الخاص على موقعه الالكتروني أن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن سائق الحافلة كان مسرعا وفقد السيطرة على السيارة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير عام 2022 إن حوادث الطرق خلفت 7101 قتيل في مصر في 2021، بزيادة 15.2 بالمئة عن 2020.