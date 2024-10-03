وزارة الصحة: مقتل 18 فلسطينيا في ضربة إسرائيلية على طولكرم بالضفة

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(رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن 18 فلسطينيا على الأقل قتلوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في بيان في وقت سابق أنه نفذ ضربة على طولكرم دون تقديم تفاصيل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القتلى سقطوا في “غارة شنتها طائرات الاحتلال على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية”.

وندد نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بالواقعة.

وذكر بيان للرئاسة “أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى”.

وأضاف البيان “حمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والشيوخ…إن الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات هذا العدوان المتواصل والمتصاعد ضد شعبنا منذ نحو عام، وعليها التدخل الفوري لوقف هذه المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي”.

وطالب مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بتحرك عاجل.

وقال المكتب في بيان “على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء اليوم …تطالب الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية للتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية”.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط شبه يومية شملت اعتقال الآلاف وتبادل إطلاق النار بشكل منتظم مع المقاتلين الفلسطينيين.