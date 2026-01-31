وزارة الصحة: مقتل 26 في غزة جراء غارات إسرائيلية

reuters_tickers

4دقائق

من نضال

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل شنت اليوم السبت أعنف غاراتها الجوية على القطاع منذ أسابيع مما أسفر عن مقتل 26 شخصا.

وأضافت أن القصف استهدف مركز شرطة تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشققا سكنية وخياما في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين.

وأفاد مسعفون ومسؤولو أمن بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مركز شرطة حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة مما أودى بحياة 10 من رجال الشرطة والمحتجزين على الرغم من وقف إطلاق النار الهش المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.

وقالت الشرطة إن فرق الإنقاذ تبحث عن المزيد من القتلى والمصابين في الموقع.

وقال مسؤولون في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن غارة جوية أخرى على شقة قتلت ثلاث طفلات وامرأتين. فيما سقط سبعة قتلى جراء قصف خيام في خان يونس جنوبا.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن الغارات رد على واقعة حدثت أمس الجمعة حين رصدت القوات الإسرائيلية ثمانية مسلحين يخرجون من نفق في رفح الجنوبية التي تنتشر فيها القوات حاليا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر تشرين الأول.

وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة من المسلحين بينما اعتُقل رابع وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه قائد بارز في حركة حماس بالمنطقة.

ولم تعلق حماس على الواقعة التي قال المصدر العسكري الإسرائيلي إنها تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. واتهمت الحركة إسرائيل بانتهاك الاتفاق.

* تبادل الاتهام بخرق الاتفاق

أظهر فيديو من مدينة غزة جدرانا محترقة ومتفحمة ومدمرة في شقة بمبنى متعدد الطوابق وحطاما متناثرا داخلها وخارجها في أحد الشوارع.

وقال سامر الأطبش، وهو عم الطفلات الثلاث “بنات أخويا الثلاثة، لقيناهم في الشارع، هدنة وما هدنة، إيه ذنب أطفالنا؟ إيه ذنبنا إحنا؟”.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، أودت النيران الإسرائيلية بحياة أكثر من 500 شخص، معظمهم من المدنيين، منذ سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول بعد حرب دامت عامين.

وتتهم إسرائيل جماعات مسلحة فلسطينية بقتل أربعة جنود منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق في وقت تضغط فيه واشنطن عليهما للمضي قدما في المراحل التالية من وقف إطلاق النار بهدف وضع نهاية للحرب.

وتشمل المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضايا معقدة مثل نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة، وانسحاب إسرائيل من مناطق إضافية من غزة ونشر قوة دولية لحفظ السلام.

ومن المتوقع إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر غدا الأحد بعدما ظل مغلقا معظم فترات الحرب.

(تغطية صحفية داوود أبو الكاس من غزة ونهى شرف ومعيان لوبيل من القدس ومنة علاء الدين من القاهرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)