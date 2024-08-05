وزارة الصحة: مقتل 4 فلسطينيين على الأقل في مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية

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(رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة عقابا بمحافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة فجر الثلاثاء، وإن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي”.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن القتلى هم شاب يبلغ من العمر 36 عاما، وآخران يبلغان من العمر 19 عاما، وفتى يبلغ من العمر 14 عاما.

وأضافت وكالة (وفا) نقلا عن مصادر محلية أن “وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات الاحتلال العسكرية”.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.