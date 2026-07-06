وزارة الصحة: مقتل 4 في غارة إسرائيلية على لبنان

reuters_tickers

المشاركة

4دقائق

بيروت 6 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أربعة أشخاص، من بينهم مديرة مدرسة، قتلوا اليوم الاثنين عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان، في أكثر هجوم إزهاقا للأرواح منذ أسابيع.

وهذا الهجوم اختبار جديد لوقف إطلاق النار الذي أدى إلى تراجع العنف بشدة في جنوب لبنان، مركز المواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، دون أن يوقف القتال تماما.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف سيارة تقل أربعة أشخاص قال إنهم كانوا يقتربون مما سماه “المنطقة الأمنية” في جنوب لبنان ويشكلون تهديدا لقواته.

وكشفت وزارة الصحة عن هوية الضحايا، وهم مديرة المدرسة إسبيرانزا غندور ووالدتها وعاملة منزلية وعامل أجنبي. وذكر مصدر محلي والوكالة الوطنية للإعلام أن مديرة المدرسة كانت تتفقد أعمال الترميم في منزلها المتضرر من الحرب في النبطية، وكانت في طريق عودتها عندما استُهدفت السيارة.

وقال مسؤول صحي بمستشفى النجدة في النبطية لرويترز عبر الهاتف إن الطاقم الطبي سمع دوي القصف قبل وصول القتلى.

وأضاف أن دوي الانفجار سُمع وشوهد الدخان يتصاعد. وأوضح أن القصف وقع في منطقة كان يعدها السكان آمنة من الهجمات.

وأضاف أن هجمات الطائرات الإسرائيلية المسيرة استمرت منذ وقف إطلاق النار، ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة.

* زعزعة الشعور بالأمان

أقامت إسرائيل ما تسميه منطقة أمنية بعمق نحو 10 كيلومترات داخل لبنان من الحدود الجنوبية، قائلة إنها ضرورية لحماية المستوطنات الإسرائيلية الشمالية من هجمات حزب الله.

ولا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة في أجزاء من المنطقة رغم وقف إطلاق النار، بينما يقول لبنان إن الوجود الإسرائيلي ينتهك سيادته.

وبدد الهجوم ما تبقى من شعور بالأمان لدى سكان النبطية والبلدات المجاورة بعد وقف إطلاق النار.

وقال علي صفا (32 عاما) إن أسرته اضطرت للنزوح من الجنوب والعودة إليه مرات عدة منذ إعلان الهدنة في أواخر يونيو حزيران.

وأضاف صفا، متحدثا عن غارة اليوم الاثنين “الغارة جددت الخوف فينا… المتاجر القليلة سكرت من شان الغارات اليومية بعدما بلشت تفتح. بعض الأسر فلت. لكن يبقى دائما هونيك بصيص أمل بأنك على الأقل عدت لبيتك، لكنك بتفكر كل يوم إذا رح تضطر تغادر تاني”.

وشهد لبنان أعنف تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لطهران في الثاني من مارس آذار، ما أدى إلى حملة إسرائيلية واجتياح جنوب لبنان.

وتسنى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بجهود من الولايات المتحدة وقطر وبمساعدة إيران. وأصرت إيران على مطلبها وقف إطلاق النار في لبنان خلال المحادثات مع الولايات المتحدة، وكذلك قلصت إسرائيل هجماتها في لبنان بناء على طلب واشنطن.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة ما يزيد على 4300 شخص في لبنان. ولا تفرق بيانات الوزارة بين القتلى المدنيين والمسلحين. وتقول السلطات الإسرائيلية إنه قُتل ما لا يقل عن 36 شخصا في إسرائيل، بينهم 32 جنديا وأربعة مدنيين.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل من القدس – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)