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وزارة الصحة: مقتل 6 فلسطينيين على الأقل وسط اقتحام إسرائيلي لطوباس بالضفة الغربية

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون وسط اقتحام قوات إسرائيلية لمحافظة طوباس بالضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ‭‭‭)‬‬‬وفا) ذكرت في وقت سابق أن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمركبة في طوباس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت ثلاث ضربات محددة على إرهابيين مسلحين في منطقة طوباس في شمال غور الأردن” شكلوا تهديدا على الجنود.

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