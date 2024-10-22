وزارة الصحة: 4 أطفال بين 18 قتيلا في قصف إسرائيلي قرب مستشفى في بيروت

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الثلاثاء إن 18 شخصا على الأقل قتلوا بينهم أربعة أطفال وأصيب 60 آخرون في قصف إسرائيلي وقع يوم الاثنين بالقرب من المستشفى العام الرئيسي في بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن الطائرات قصفت هدفا لحزب الله بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لكنها لم تستهدف المستشفى ولم يتضرر من القصف.

لكن جهاد سعادة مدير المستشفى قال إن الحطام القريب الناتج عن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا بالمنشأة الطبية ربما بسبب كثافة القذائف.

وأضاف سعادة أنه لم تقع إصابات بين الموظفين، لكن جهود إنقاذ الأشخاص أمام المستشفى مستمرة.