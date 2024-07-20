وزارة الصحة التابعة للحوثيين تتهم إسرائيل بشن غارات على ميناء الحديدة

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اتهمت وزارة الصحة التابعة للمتمردين الحوثيين إسرائيل السبت بشن سلسلة غارات على منشآت لتخزين النفط في ميناء مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت الوزارة في بيان نقله إعلام المتمردين “شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة”، من دون أن تشير الى حصيلة محددة.

سمع دوي انفجارات قوية في هذه المدينة الساحلية الواقعة في غرب اليمن حيث يسيطر الحوثيون على مناطق واسعة، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وتأتي الغارات غداة هجوم بمسيرة تبناه الحوثيون وأدى إلى مقتل شخص في تل أبيب.

واكد الجيش الاسرائيلي أن مقاتلاته قصفت السبت “أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الإرهابي” في اليمن.

وقال الجيش في بيان إن “مقاتلات (اسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طاولت دولة إسرائيل في الاشهر الاخيرة”.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأدت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مناطق ملاحة بحرية رئيسية للتجارة العالمية، إلى ارتفاع تكاليف التأمين، مما دفع العديد من شركات الشحن إلى العبور من الطرف الجنوبي لأفريقيا، وهو طريق أطول بكثير.

وفي كانون الأول/ديسمبر، شكلت واشنطن، حليفة اسرائيل، تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.

وتشنّ القوات الأميركية والبريطانية منذ 12 كانون الثاني/يناير ضربات على مواقع للحوثيين.

بور/ب ق-ريم/ب ق