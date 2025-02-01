مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزارة الصحة السودانية: مقتل 54 على الأقل في هجوم لقوات الدعم السريع على سوق

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت وزارة الصحة السودانية إن 54 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 158 آخرون يوم السبت في هجوم شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على سوق صابرين في مدينة أم درمان.

وأضافت الوازرة في بيان أنها تندد بهذا “السلوك وتترحم على شهداء الوطن من المدنيين، متمنية الشفاء العاجل للجرحى”.

ونفت قوات الدعم السريع في بيان استهداف السوق، واتهمت الجيش السوداني بمهاجمة المدنيين.

ويشن كل من الجيش وقوات الدعم السريع هجمات على مناطق مكتظة بالسكان خلال الحرب التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 بسبب خلافات حول دمج القوتين.

وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين من منازلهم وإغراق نصف السكان في براثن الجوع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
55 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
27 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية