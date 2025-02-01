وزارة الصحة السودانية: مقتل 54 على الأقل في هجوم لقوات الدعم السريع على سوق

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(رويترز) – قالت وزارة الصحة السودانية إن 54 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 158 آخرون يوم السبت في هجوم شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على سوق صابرين في مدينة أم درمان.

وأضافت الوازرة في بيان أنها تندد بهذا “السلوك وتترحم على شهداء الوطن من المدنيين، متمنية الشفاء العاجل للجرحى”.

ونفت قوات الدعم السريع في بيان استهداف السوق، واتهمت الجيش السوداني بمهاجمة المدنيين.

ويشن كل من الجيش وقوات الدعم السريع هجمات على مناطق مكتظة بالسكان خلال الحرب التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 بسبب خلافات حول دمج القوتين.

وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين من منازلهم وإغراق نصف السكان في براثن الجوع.