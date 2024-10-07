وزارة الصحة اللبنانية: مقتل 10 من رجال الإطفاء في ضربة إسرائيلية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين إن 10 من رجال الإطفاء قتلوا في ضربة إسرائيلية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة أولية.

وذكرت في بيان “أدت غارة معادية همجية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت إلى مجزرة بحق رجال إطفاء كانوا موجودين في المبنى استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية. وأدت الغارة في حصيلة أولية إلى استشهاد 10 من رجال الإطفاء ولا يزال رفع الانقاض مستمرا من المبنى الذي تعرض لدمار كبير.”