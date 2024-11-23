وزارة الصحة اللبنانية: مقتل 20 في غارة إسرائيلية عنيفة على وسط بيروت

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من ليلى بسام ورهام الكوسى

بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية عنيفة على وسط بيروت يوم السبت ، في واحدة من أعنف الهجمات على قلب العاصمة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية على جماعة حزب الله المدعومة من إيران في سبتمبر أيلول.

وأضافت الوزارة أن 13 آخرين بينهم أربعة أطفال قتلوا في هجمات على بلدتي شمسطار وبوداي شمال شرقي العاصمة في قضاء بعلبك.

وفي بيروت، قال مصدر أمني لبناني إن أربعة صواريخ منها أنواع خارقة للتحصينات ومصممة لضرب أهداف تحت الأرض سقطت على مبنى من ثمانية طوابق.

واستخدمت إسرائيل قذائف خارقة للتحصينات لقتل شخصيات بارزة في حزب الله، من بينها الأمين العام للجماعة حسن نصر الله الذي قُتل في غارة على جنوب بيروت في سبتمبر أيلول.

وفي موقع الغارة الإسرائيلية بوسط بيروت، قال البرلماني أمين شري الذي ينتمي لحزب الله إنه لم يكن هناك أي قادة من الجماعة في المبنى وقت تعرضه للقصف.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق حتى الآن.

وهزت الانفجارات يوم السبت بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) وأحدثت حفرة عميقة. وظلت رائحة المتفجرات تفوح في بيروت بعد ساعات من الهجوم.

وبحثت فرق الإنقاذ بين الأنقاض في منطقة بالمدينة تشتهر بمتاجر التحف.

وهذا هو رابع هجوم جوي إسرائيلي يستهدف منطقة في وسط بيروت خلال أيام، على النقيض من الجزء الأكبر من الهجمات الإسرائيلية على منطقة العاصمة، والذي يستهدف الضاحية الجنوبية معقل حزب الله. وأدى هجوم جوي إسرائيلي يوم الأحد الماضي على حي رأس النبع في وسط بيروت إلى مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف أيضا أهدافا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يشر الجيش في بيانه عن العمليات التي نفذها يوم السبت إلى الهجوم على وسط العاصمة.

واتهم الجيش حزب الله بإقامة بنيته التحتية في مناطق مدنية واستخدام السكان دروعا بشرية، وهي مزاعم تنفيها الجماعة.

وذكرت مصادر عسكرية سورية أن إسرائيل قصفت أيضا معبرا على الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص بسوريا. وكانت هذه أحدث ضربة في سلسلة من الضربات على المعابر التي يستخدمها حزب الله لحركة المقاتلين ونقل الأسلحة من سوريا.