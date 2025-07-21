وزارة الصحة بغزة: قوة إسرائيلية تعتقل مسؤولا كبيرا في الوزارة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوة إسرائيلية متخفية اعتقلت مروان الهمص، المسؤول الكبير في الوزارة، أمام المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب القطاع يوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الهمص، المكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية بالقطاع، كان في طريقه لزيارة المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في مدينة رفح عندما أقدمت قوة إسرائيلية على “خطفه” بعد إطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة مدني آخر بالقرب منه.

وقال مسعفون إن القتيل صحفي محلي كان يصور مقابلة مع الهمص عندما حدثت الواقعة.

وذكر متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستشفى الميداني استقبل وعالج مرضى مصابين في الواقعة، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن حالتهم احتراما لخصوصيتهم. وقالت اللجنة إنها “قلقة للغاية بشأن السلامة والأمن” في محيط المستشفى الميداني.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وخلال الحرب الدائرة منذ 21 شهرا على غزة، داهمت إسرائيل مستشفيات في أنحاء القطاع وهاجمتها، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدامها للتستر على عملياتها العسكرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. إلا أن إرسال قوات سرية لتنفيذ اعتقالات حدث نادر.