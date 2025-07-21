The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزارة الصحة بغزة: قوة إسرائيلية تعتقل مسؤولا كبيرا في الوزارة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوة إسرائيلية متخفية اعتقلت مروان الهمص، المسؤول الكبير في الوزارة، أمام المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب القطاع يوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الهمص، المكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية بالقطاع، كان في طريقه لزيارة المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في مدينة رفح عندما أقدمت قوة إسرائيلية على “خطفه” بعد إطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة مدني آخر بالقرب منه.

وقال مسعفون إن القتيل صحفي محلي كان يصور مقابلة مع الهمص عندما حدثت الواقعة.

وذكر متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستشفى الميداني استقبل وعالج مرضى مصابين في الواقعة، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن حالتهم احتراما لخصوصيتهم. وقالت اللجنة إنها “قلقة للغاية بشأن السلامة والأمن” في محيط المستشفى الميداني.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وخلال الحرب الدائرة منذ 21 شهرا على غزة، داهمت إسرائيل مستشفيات في أنحاء القطاع وهاجمتها، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدامها للتستر على عملياتها العسكرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. إلا أن إرسال قوات سرية لتنفيذ اعتقالات حدث نادر.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية