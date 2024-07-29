وزارة الصحة بغزة تعلن تفشي شلل الأطفال في القطاع وتحمل إسرائيل المسؤولية

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(رويترز) – أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين انتشار وباء شلل الأطفال في قطاع غزة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت في بيان أن تفشي ذلك المرض جاء “نتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس آلاف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري”.