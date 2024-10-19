وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى ويقصفه في شمال القطاع

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أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة السبت أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال مدير المستشفى مروان سلطان إنّ “الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية”.

وأضاف أنّ “هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إنّ المدفعية الإسرائيلية استهدفت “الطوابق العليا من المستشفى الأندونيسي شمال غزة”، مضيفة أنّ “أكثر من 40 مريضا وجريحا” أصيبوا بجروح إضافة إلى الطاقم الطبي.

وبعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من الشهر الحالي هجوما في شمال القطاع لا سيما في منطقة جباليا مشيرا الى أن حماس تعيد تشكيل صفوفها فيها.

وأعلن الدفاع المدني في غزة ليل الجمعة السبت مقتل 33 شخصا في ضربة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

هذه المنطقة التي تعرضت لغارات إسرائيلية كثيفة وقصف مدفعي مدمر وزادت عمليات القصف الجديدة في تدميرها، كانت مسرحا لبعض أعنف المعارك منذ بداية الحرب.

بور-سمو/ناش/ص ك