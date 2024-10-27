وزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية تغادر مستشفى كمال عدوان وتحتجز مسعفين

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – انسحبت القوات الإسرائيلية من مستشفى كمال عدوان في شمال غزة يوم السبت بعد يوم من اقتحامه، وقالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن القوات احتجزت العشرات من العاملين في المجال الطبي من الذكور وبعض المرضى.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في وقت لاحق يوم السبت أن 30 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على عدة منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولم يصدر تأكيد رسمي من وزارة الصحة الفلسطينية بشأن عدد القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “ضربة دقيقة باستخدام قذائف دقيقة استهدفت إرهابيي حماس داخل مبنى في منطقة بيت لاهيا في قطاع غزة. وأصابت الضربة عددا من الإرهابيين”.

وأضاف الجيش أن العدد الكبير من القتلى المذكور في التقرير الإعلامي لا يتسق مع نوعية الذخائر المستخدمة في الهجوم الدقيق.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان، وهو أحد ثلاثة مرافق طبية تكافح للعمل في المنطقة.

وأظهرت لقطات بثتها وزارة الصحة، ولم يتسن لرويترز التحقق منها على الفور، أضرارا لحقت بعدة مبان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال مسعفون إن الجيش احتجز ما لا يقل عن 44 من فريق المستشفى المكون من 70 فردا. وأضافوا لاحقا أن الجيش أطلق سراح 14 منهم، بمن في ذلك مدير المستشفى.

وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تقرير المستشفى. وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه نفذ عمليات في منطقة المستشفى بناء على معلومات مخابرات “تتعلق بوجود إرهابيين وبنية أساسية إرهابية” هناك.

وقال مسعفون إن طفلين على الأقل توفيا داخل وحدة العناية المركزة بعد أن أصابت النيران الإسرائيلية المولدات ومحطة الأكسجين في المنشأة يوم الجمعة.

ورفضت الطواقم الطبية أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى أو ترك مرضاهم دون رعاية. وقبل مداهمة الجيش، قال مسعفون إن ما لا يقل عن 600 شخص كانوا في المستشفى، منهم مرضى ومرافقون لهم.

وقال مروان الهمص من وزارة الصحة “سلامة وحياة المرضى الذين تركوا بدون طاقم طبي وفي ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية في خطر”.

وأضافت الوزارة أن الضربات العسكرية الإسرائيلية على بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في شمال غزة أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 800 شخص خلال هجوم استمر ثلاثة أسابيع.

وتقول إسرائيل إن قواتها عادت إلى شمال غزة للقضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين أعادوا تنظيم صفوفهم هناك. وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن ثلاثة من جنوده قتلوا في معارك في شمال قطاع غزة.