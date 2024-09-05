وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق رسميا بارتكاب جرائم مالية

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بيروت (رويترز) – اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا يوم الخميس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.

ودأب سلامة على نفي جميع الاتهامات الموجهة له.

وقال مصدران قضائيان لرويترز يوم الأربعاء إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.