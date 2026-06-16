وزارة المالية الإماراتية تعلن أنّ إيرادات الضرائب في 2025 تجاوزت 46 مليار درهم

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أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصّلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والموزعة للحكومة الاتحادية والمحلية، تجاوز 46 مليار درهم (12,5 مليار دولار) في عام 2025، مقارنة بحوالي 41 مليار درهم (11,1 مليار دولار) في 2024، بزيادة وصلت إلى 15%، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني في تصريحات نقلتها “وام” أن “الإيرادات الضريبية تعكس متانة النهج المالي الذي تتبعه دولة الإمارات، وقدرته على دعم موارد حكومية مستقرة تسهم في تعزيز التوازن المالي، وتواكب الأولويات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة”.

ولا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، والمستثمرين أو الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل خارج البلد الخليجي.

هت