وزراء أوروبيون قلقون إزاء مشروع قانون يزيد فرص فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين مارس آذار (رويترز) – ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا حثوا المشرعين الإسرائيليين على التخلي عن مشروع قانون من شأنه أن يزيد بشدة فرص فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل.

وأضاف البيان أن الوزراء عبروا عن “قلقهم البالغ” إزاء مشروع القانون الذي من المرجح أن يُطرح للتصويت ليصبح قانونا خلال أيام.

وجاء في البيان “نشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لمشروع القانون. فإقرار هذا القانون من شأنه أن يهدد التزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

