وزراء إسرائيليون يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار بغزة مع حماس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – يجتمع وزراء الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وخطة إطلاق سراح الرهائن، الموقعة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع الحكومة. وبعد هذه الفترة، سيتم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الحكومة عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الذي انتهى لتوه.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

