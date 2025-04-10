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وزراء اقتصاد رابطة “آسيان” يقولون إنهم لن يتّخذوا “إجراءات انتقامية” ضد الولايات المتحدة

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تعهد وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الخميس “عدم فرض تدابير انتقامية” ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدين استعدادهم الانخراط في محادثات.

وقال وزراء آسيان في بيان صدر بعد اجتماع عبر الفيديو إن رابطة “آسيان باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تشعر بقلق عميق إزاء الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا بما فيها تلك التي أُعلنت في الثاني من نيسان/أبريل 2025 ثم علّقت في 9 نيسان/أبريل 2025”.

ورغم قلقهم أكد الوزراء استعدادهم “للدخول في حوار صريح وبناء مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتجارة”. 

و”سيكون التواصل والتعاون المفتوحان حاسمين لضمان علاقة متوازنة ومستدامة. ومن هذا المنطلق، تتعهد رابطة آسيان عدم فرض أي إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الأميركية”، وفق البيان.

وترأس الاجتماع الخاص وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظافر العزيز. 

وتتولى ماليزيا الرئاسة الدورية للتكتل الإقليمي الذي يضم عشر دول. 

وكانت دول الرابطة التي تعتمد على الولايات المتحدة كسوق تصدير رئيسي لها، من بين الدول التي تأثرت بشدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وفُرضت على فيتنام، القوة الصناعية الرائدة، رسوم جمركية بنسبة 46% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وعلى كمبوديا المجاورة، وهي منتج رئيسي للملابس منخفضة الكلفة لعلامات تجارية غربية كبرى، رسوم بنسبة 49%.

أما الدول الأخرى في آسيان التي فُرضت عليها تعرفات جمركية باهظة فهي لاوس (48%) وبورما (44%) وتايلاند (36%) وإندونيسيا (32%). 

وفرضت على ماليزيا، ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تعرفة جمركية أقل وبلغت 24%. 

وتواجه بروناي رسوما جمركية بنسبة 24%، بينما فُرضت على الفيليبين تعرفة بنسبة 17%، وسنغافورة بنسبة 10%.

لك/غد/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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