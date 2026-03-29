وزراء الخارجية العرب يختارون نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن وزراء الخارجية العرب وافقوا بالإجماع اليوم الأحد على تعيين الدبلوماسي المصري نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته الثانية في يونيو حزيران 2026.

جاء القرار خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو.

وبموجب ميثاق الجامعة العربية، يتم تعيين الأمين العام بأغلبية لا تقل عن الثلثين. ورغم أن الميثاق لا ينص على جنسية معينة لشاغل هذا المنصب، فإن مصريا يتولاه عادة، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب من عام 1979 إلى عام 1990، بما يعكس دور القاهرة بصفتها مضيفة لمقر المنظمة.

وشغل فهمي سابقا منصب وزير خارجية مصر من يونيو حزيران 2013 إلى يوليو تموز 2014، كما شغل سابقا أيضا منصب سفير القاهرة لدى الولايات المتحدة من عام 1999 إلى عام 2008، ولدى اليابان بين عامي 1997 و1999.

وهو نجل إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر في عهد الرئيس أنور السادات من عام 1973 إلى عام 1977، عندما استقال احتجاجا على زيارة السادات إلى القدس.

وتضم جامعة الدول العربية، التي تأسست عام 1945، 22 دولة عضو لتنسيق السياسات السياسية والاقتصادية والثقافية في أنحاء المنطقة.

(تغطية صحفية محمد عز – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)