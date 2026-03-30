وزراء المالية والطاقة لمجموعة السبع يبحثون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

انطلق في فرنسا الاثنين اجتماع لمجموعة السبع عبر تقنية الفيديو يضم وزراء المالية ووزراء الطاقة ومسؤولي المصارف المركزية، في صيغة غير مسبوقة بحسب باريس، لبحث التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ويُظهر جمع وزراء المالية والطاقة معا، وهي المرة الأولى منذ نحو 50 عاما، “حجم الترابط بين قضايا إمدادات الطاقة والأسعار”، بحسب ما قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور قبيل انطلاق الاجتماع عند الساعة 13,00.

وأضاف أمام الصحافيين أن “بعض مناطق مجموعة السبع (…) تواجه تحديات في الإمدادات، فيما تواجه أخرى بشكل أكبر تحديات في الأسعار”، مثل فرنسا، مع “رهانات اقتصادية ومالية، ومسائل تضخم”.

وأوضح أن “هناك بالفعل اختلافات في الاستجابات، ويرجع ذلك في الغالب إلى اختلاف مدى تأثر الدول بالأزمة”، مؤكدا أن آسيا معرضة بشكل خاص لهذه الاضطرابات.

وترأس فرنسا منذ كانون الثاني/يناير هذه المجموعة التي تضمها إلى جانب ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران نهاية شباط/فبراير، وردت طهران باستهداف الدول المصدرة للنفط الخام في المنطقة ووقف الشحنات عبر الخليج.

وأدى هذا النقص في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا، مما خلّف آثارا سلبية بالغة على سلاسل التوريد في العديد من القطاعات.

– “ضرورة ملحّة” –

وتساهم مجموعة الدول السبع، وهي تحالف غير رسمي يضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في صياغة النقاشات السياسية في أغنى دول العالم.

وسعت واشنطن للحصول على دعم المجموعة للمساعدة في وقف اغلاق ايران لمضيق هرمز. وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.

وكان وزراء المالية قد أكدوا في 9 آذار/مارس استعدادهم، في مواجهة هذا الارتفاع، لاتخاذ “جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط”، بحسب ليسكور.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الدول الـ32 الأعضاء فيها، من بينها فرنسا.

وفي مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، التي لا يزال أمدها غير مؤكد، لجأت دول عدة إلى اتخاذ إجراءات للحد من آثار صعوبات الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح وزراء خارجية المجموعة، عقب اجتماع عقد الأسبوع الماضي، بأن إعادة فتح إيران للمضيق يعد “ضرورة ملحة”، داعين إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية.

لكن غياب الوضوح بشأن أهداف الحرب الأميركية، إلى جانب عدم اليقين بشأن المدة المحتملة للصراع وانتشار الأعمال العدائية، دفع الحكومات إلى البحث عن ردود متماسكة.

وجاء الاجتماع الجديد لمجموعة السبع بعد أيام من اجتماع وزراء خارجية المجموعة الذي عُقد الخميس والجمعة في دير فو-دو-سيرناي، على بعد نحو خمسين كيلومترا من باريس.

وصرح مسؤولون أميركيون، بما فيهم الرئيس دونالد ترامب، بأن أهداف واشنطن في الحرب قد شارفت على التحقق، إلا أن آلاف الجنود الأميركيين أرسلوا إلى المنطقة في حشد عسكري غير مسبوق.

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في إيران أكثر من نصفهم من المدنيين، وفقا لنشطاء إيرانين مقيمين في الخارج.

وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل أكثر من 1200 شخص منذ أن بدأت إسرائيل مهاجمة لبنان ردا على هجمات لحزب الله في 2 آذار/مارس.

وقد سُجل عدد قليل من الضحايا في إسرائيل ودول خليجية.

