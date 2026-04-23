وزراء بيئة مجموعة السبع يبحثون في باريس مسائل مناخية ويجنّبون القضايا الخلافية

تعقد مجموعة الدول السبع اجتماعا مخصصا للبيئة، يومي الخميس والجمعة في باريس، لمناقشة مواضيع عدة أبرزها التنوع البيولوجي والمحيطات والتصحر، مع تجنب التطرق إلى قضية التغير المناخي، لتفادي أي اصطدام مع الموقف الأميركي.

ودعت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية مونيك باربو، نظراءها من مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء آخرين، مثل الدول التي ستستضيف مؤتمرات الأطراف المقبلة هذا العام بشأن التصحر (منغوليا) والتنوع البيولوجي (أرمينيا).

وقد حددت خمس مواضيع رئيسية على جدول الأعمال تتمثل بـ “تمويل حماية التنوع البيولوجي، وحفظ المحيطات، وضمان استدامة الموارد المائية، وإبراز الروابط بين التصحر والأمن، وتعزيز قدرة الأراضي والبنى التحتية على مواجهة الكوارث الطبيعية”.

ولن يتم التطرق إلى قضية التغير المناخي بشكل مباشر، على الرغم من استمرار الاحترار المناخي على اليابسة وفي المحيطات. ولن تُناقَش أيضا مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، التي سيتم تناولها في اجتماع تشارك فيه نحو خمسين دولة في سانتا مارتا في كولومبيا بين 24 و29 نيسان/ابريل.

وقالت غايا فيبفر، رئيسة قسم السياسات الدولية في شبكة العمل المناخي التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية، لوكالة فرانس برس “لا يمكن لمجموعة السبع أن تدّعي، وهي تعمل تماشيا مع الموقف الأميركي، معالجة أزمات القرن إذا تجاهلت تغير المناخ، وتغاضت عن عدم المساواة بين الجنسين، واعتماد رؤية قصيرة الأمد لموضوع الطاقة”.

