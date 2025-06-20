وزراء خارجية أوروبيون يجتمعون مع عراقجي لاختبار جدوى المحادثات النووية

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من فرنسوا ميرفي وجون أيريش وباريسا حافظي وأوليفيا لو بويدفين

جنيف (رويترز) – قال دبلوماسيون إن وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي اجتمعوا مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة وسط آمال في اختبار مدى استعداد طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد، رغم أن احتمالات توقف الهجمات الإسرائيلية في الأمد القريب ضئيلة على ما يبدو.

وأضاف الدبلوماسيون أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث إلى عدد من نظرائه في الغرب قبل اجتماع جنيف وأشار إلى استعداد واشنطن للتواصل المباشر مع طهران. وتدرس واشنطن الانضمام إلى الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى القضاء على قدرات إيران النووية.

ولم تؤكد واشنطن ذلك، إلا أن شبكة (سي.إن.إن) نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدعم جهود الحلفاء الدبلوماسية التي قد تقرب إيران من التوصل إلى اتفاق.

وقال دبلوماسي أوروبي “لا يستطيع الإيرانيون الجلوس مع الأمريكيين بينما نستطيع نحن… سنقول لهم عودوا إلى الطاولة لمناقشة القضية النووية قبل (وقوع) السيناريو الأسوأ، وسنتطرق إلى مخاوفنا بشأن صواريخ (إيران) الباليستية ودعمها روسيا واحتجازها مواطنينا”.

والتقى وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل في جنيف قبل الاجتماع شخصيا مع عراقجي بعد ظهر يوم الجمعة.

وتزداد الضغوط على طهران كي توافق على قيود صارمة على برنامجها النووي لمنع تطويرها المحتمل لأسلحة نووية، لكنها أكدت مرارا أنها لن تتحدث مع حكومة ترامب لحين توقف الهجمات الإسرائيلية.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الترويكا الأوروبية لا تعتقد أن إسرائيل ستقبل بوقف إطلاق النار على الأمد القريب، وإنه سيكون من الصعب على إيران والولايات المتحدة استئناف المفاوضات.

وهذا يعني أنهم سيستغلون محادثات يوم الجمعة لاختبار مدى استعداد إيران لبدء مفاوضات مع مجموعة الترويكا الأوروبية على الفور.

وذكر الدبلوماسيان أن الاقتراح سيركز على مسار تفاوضي مواز، بدون مشاركة الولايات المتحدة في البداية، بهدف التوصل لاتفاق جديد من شأنه أن يتضمن تعزيز آليات التفتيش، وربما يشمل ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، مع السماح لإيران ببعض القدرة على التخصيب بمستويات محدودة للغاية.

ونظرا لتصاعد الصراع، يسعى الجانبان إلى التوصل لإطار سياسي بصورة سريعة لانتزاع تنازلات من إيران ووقف إطلاق النار قبل الدخول في مفاوضات مستفيضة. وعبر مسؤول أوروبي ثالث عن عدم تفاؤله بسبب المطالب الكثيرة للغاية من جانب الترويكا الأوروبية واحتفاظ إيران ببعض قوتها.