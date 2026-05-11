وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على معاقبة مستوطنين يمارسون العنف بالضفة

بروكسل 11 مايو أيار (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم الاثنين إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي.

وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

قالت كالاس في منشور على إكس “لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز”، مضيفة “للتطرف والعنف عواقب وخيمة”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على إكس إن الاتحاد الأوروبي “اختار، بشكل تعسفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس”.

وأضاف “من المشين أيضا المقارنة غير المقبولة التي اختارها الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابيي حماس. هذه مساواة مشوهة تماما من الناحية الأخلاقية”.

ولم يصدر أي رد فوري من حماس.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)