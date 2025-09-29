وزراء خارجية دول عربية وإسلامية: مستعدون للتعاون مع ترامب على اتفاق السلام في غزة
القاهرة (رويترز) – رحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر في بيان مشترك يوم الاثنين بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكد الوزراء، بالإضافة إلى نظرائهم من دول عربية وإسلامية أخرى، “استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة”.
(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)