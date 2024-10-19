وزراء دفاع مجموعة السبع يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

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نابولي (إيطاليا) (رويترز) – دعا وزراء دفاع مجموعة الدول السبع في إعلان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وعبروا عن قلقهم إزاء التهديدات التي تتعرض لها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وجاء في الإعلان المشترك، الصادر في ختام اجتماع وزراء دفاع المجموعة في نابولي بإيطاليا، أن الهجمات والانتقام من شأنهما أن “يؤججا تصعيدا لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن موت رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار سيزيد فرص إنهاء الصراع في غزة، ومن ثم السماح في نهاية المطاف بتقديم المزيد من الدعم الإنساني للسكان المتضررين من الحرب.

وأضاف بوريل أن من الممكن تعزيز فعالية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لكن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات بشأن مستقبلها. واستهدفت إسرائيل القوة في الآونة الأخيرة خلال صراعها مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن تود أن تقلل إسرائيل ضرباتها على العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها، مضيفا أن إسرائيل أبلغته بأنها لا تنوي استهداف قوات اليونيفيل في لبنان.

وإيطاليا من كبار الدول المساهمة في قوة اليونيفيل المتمركزة في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على امتداد الحدود مع إسرائيل.

وأثارت الهجمات الإسرائيلية غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي زارت لبنان والأردن يوم الجمعة.

وهذا أول اجتماع وزاري تعقده مجموعة السبع على مستوى وزراء الدفاع ويأتي بعد أيام قليلة من مقتل السنوار على يد قوات إسرائيلية.

وقال بعض الزعماء الغربيين إن مقتل السنوار زاد من فرص إنهاء الصراع في غزة.

وفي مستهل الاجتماع، حذرت إيطاليا من أن الإطار الأمني ​​العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب الرؤى المتباينة في العالم.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في كلمته الافتتاحية “الاعتداءات الروسية الوحشية في أوكرانيا والوضع الحرج في الشرق الأوسط إلى جانب عدم الاستقرار في منطقة افريقيا جنوب الصحراء والتوتر المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي، كل ذلك يسلط الضوء على تدهور الإطار الأمني”.

كما قال وزراء دفاع مجموعة السبع في بيانهم إنهم يدعمون مسار أوكرانيا “الذي لا يمكن الرجوع عنه” نحو عضوية حلف شمال الأطلسي.