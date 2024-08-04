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وزراء مجموعة السبع يدعون لمزيد من الجهد لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

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ميلانو (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأحد إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعوا جميع أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التصعيد.

وذكر بيان أن وزراء خارجية المجموعة عبروا خلال مؤتمر عبر الفيديو برئاسة تاياني عن “قلقهم الشديد إزاء الأحداث في الآونة الأخيرة والتي قد تؤدي إلى اتساع نطاق الأزمة في المنطقة، بدءا من لبنان”.

وجاء في البيان “ندعو الأطراف المعنية إلى الإحجام عن أي تصرف من شأنه أن يعوق مسار الحوار والاعتدال ويشجع على تصعيد جديد”.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.

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