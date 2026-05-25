وزراء يمينيون يحثون نتنياهو على استئناف قصف بيروت

القدس/بيروت 25 مايو أيار (رويترز) – ستيفن شير ومايا الجبيلي

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استئناف قصف بيروت ردا على تزايد هجمات الطائرات المسيرة المتفجرة التي تشنها جماعة حزب الله اللبنانية على القوات الإسرائيلية والبلدات الواقعة في شمال إسرائيل.

وجاءت تصريحات سموتريتش بعد مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله أمس الأحد. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سموتريتش أدلى بتصريحات مماثلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الأحد.

وقال سموتريتش في بيان “الطائرات المسيرة المتفجرة التي تؤذي مقاتلينا ليست قدرا محتوما… مقابل كل طائرة مسيرة متفجرة، يجب أن تسقط 10 أبنية في بيروت”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو رفض مطالب سموتريتش وفضل اتخاذ تدابير دفاعية. ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق.

وسموتريتش زعيم حزب يميني متطرف صغير بحكومة نتنياهو، وكثيرا ما يدلى بتصريحات تتجاوز السياسة الإسرائيلية الرسمية، ومنها حديثه عن ضرورة ضم إسرائيل جنوب لبنان وغزة.

وقال وزير قومي متطرف آخر وهو إيتمار بن جفير، إن إسرائيل يجب ألا تقبل واقع استخدام الطائرات المسيرة المتفجرة.

وقال بن جفير “حان الوقت لرئيس الوزراء أن يبلغ (الرئيس دونالد) ترامب بأننا سنعود إلى الحرب في لبنان”.

*المسبرات المستخدمة في الهجمات

استخدم حزب الله في الأسابيع القليلة الماضية طائرات مسيرة متفجرة رخيصة وسهلة التجميع لتغيير شكل الحرب التي يخوضها منذ بدأ إطلاق النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار، بعد أيام من بدء القوات الأمريكية والإسرائيلية هجماتها على إيران.

ويمكن لهذه اللمسيرات التي يتم التحكم فيها بواسطة كابلات ألياف ضوئية، التهرب من تقنيات التشويش الإسرائيلية المتطورة لاستهداف القوات الإسرائيلية التي تحتل جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الهش الذي أعلن في 16 أبريل نيسان، بعد أسبوع من بدء الهدنة في الحرب الأوسع نطاقا على إيران.

وباستثناء غارة استهدفت قائدا في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت هذا الشهر، لم تشهد العاصمة أو ضواحيها أي غارات منذ أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان. ومع ذلك، تبادلت إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان.

ودعا حزب الله إلى مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الاثنين للاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام 2000.

وصعد زعيم حزب الله نعيم قاسم من خطابه ضد الحكومة اللبنانية، قائلا إن للشعب الحق في النزول إلى الشوارع والإطاحة بالحكومة اللبنانية، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الدعوة المباشرة لأنصار حزب الله للقيام بذلك.

وقال سموتريتش إنه وافق على ميزانية ملياري شيقل (693 مليون دولار) لحلول تكنولوجية لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة.

وقال سموتريتش “يجب أن يكون الرد على تهديد كبير كبيرا” ، مضيفا أن على إسرائيل “تغيير القواعد والمعادلة”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب سموتريتش يكافح من أجل تجاوز العتبة اللازمة لدخول البرلمان في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش إيال زامير قال أيضا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر إنه يجب ضرب مبان في بيروت ردا على هجمات الطائرات المسيرة. ورفض متحدث عسكري تأكيد تصريحاته.

(الدولار = 2.8881 شيقل)

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)