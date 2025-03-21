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وزير: إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة للضغط على حماس لتحرير الرهائن

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دبي (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة إن الجيش يكثف الضربات الجوية والبرية والبحرية في قطاع غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، مضيفا أنه سيقوم بإجلاء سكان غزة إلى الجنوب.

وبعد شهرين من الهدوء النسبي، اضطر سكان غزة للنزوح مرة أخرى للنجاة بحياتهم بعد أن انتهكت إسرائيل فعليا وقف إطلاق النار وشنت عمليات عسكرية جوية وبرية شاملة جديدة ضد حماس في غزة.

وقال كاتس إنه كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين، كلما اتسعت رقعة الأراضي التي ستخسرها لصالح إسرائيل.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي سيكثف ضرباته الجوية والبحرية والبرية وسيوسع العمليات البرية حتى إطلاق سراح الرهائن وحتى هزيمة حماس في النهاية.

وبعد فشل المحادثات في حل الخلافات حول شروط تمديد وقف إطلاق النار، استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة بشن قصف مكثف يوم الثلاثاء، قبل أن يرسل قوات برية في اليوم التالي.

وأسفر اليوم الأول من استئناف الغارات الجوية يوم الثلاثاء عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني في أحد أعلى معدلات سقوط قتلى خلال يوم واحد منذ بدء الحرب قبل 17 شهرا، مع تراجع محدود في وتيرة الهجمات منذ ذلك الحين.

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