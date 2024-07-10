مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير: إسرائيل سترسل إخطارات تجنيد للمتزمتين دينيا في غضون أسابيع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأربعاء إن إخطارات تجنيد ستسلم في الأسابيع القليلة القادمة لبعض المتزمتين دينيا الذين كانوا يُعفون فيما مضى من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وقضت المحكمة العليا في إسرائيل الشهر الماضي بأنه لابد لوزارة الدفاع أن تنهي الإعفاء طويل الأمد للمتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال جالانت، أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، إن الخطة تقضي بإرسال آلاف إخطارات التجنيد على الرغم من أنه لن يتم إلحاق كل من يتلقون هذه الإخطارات بالخدمة في نهاية المطاف.

وتعتمد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية المنقسمة على حزبين متزمتين يعارضان إنهاء إعفاء المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية. ومع ذلك تقول القوات المسلحة إنها بحاجة لمزيد من المجندين للحفاظ على أمن إسرائيل ومواصلة الحرب ضد حركة حماس في غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
37 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
1 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
14 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية