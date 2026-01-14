وزير: اتفاق بين ألمانيا وإسرائيل يهدف إلى مواجهة التهديدات الإلكترونية

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن اتفاقا جديدا مع إسرائيل يهدف إلى مواجهة التهديدات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية الأمنية.

ووقع دوبرينت الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مطلع هذا الأسبوع.

ويتضمن التعاون تطوير نظام “قبة إلكترونية” مشترك وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي والابتكار الإلكتروني والتعاون في مجال الدفاع لمواجهة الطائرات المسيرة، إضافة إلى تحسين أنظمة الإنذار المدنية.

وقال دوبرينت “كانت لدينا بالفعل شراكة قائمة على الثقة في الماضي، ونرغب في تعزيزها بشكل أكبر. تمتلك إسرائيل خبرة واسعة في مجال الدفاع الإلكتروني، ونريد الاستفادة منها”.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين إن الاتفاق سيمتد ليشمل حماية البنية التحتية للطاقة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية ومكافحة الإرهاب والملاحقة الجنائية.

وتشهد الدول الأوروبية ضغوطا متزايدة لتعزيز أنظمة دفاعها الإلكترونية حتى تنجح في صد الهجمات المتطورة.

