وزير: اتفاق روسيا والسودان على إنشاء قاعدة بحرية بالبحر الأحمر

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف يوم الأربعاء إن الخرطوم وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان.

وأضاف الشريف في مؤتمر صحفي عقب محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف “نحن متفقون تماما في هذا الموضوع ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تماما”.

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الخطة التي نوقشت لسنوات منذ توقيع اتفاق في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وقال قادة الجيش الذين أطاحوا به في 2019 في وقت لاحق إن الخطة قيد المراجعة.