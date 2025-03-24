مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير: احتجاز 1133 محتجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أنقرة (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم الاثنين إن السلطات التركية اعتقلت 1133 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قبل خمسة أيام.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية يوم الأحد بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة لليلة الخامسة على التوالي يوم الأحد وكانت سلمية في الغالب رغم مشاركة مئات الألوف فيها.

وقال وزير الداخلية إن 123 من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاحتجاجات حتى الآن، مضيفا أن الحكومة لن تسمح “بإرهاب الشوارع”.

وقال اتحاد الصحفيين الأتراك يوم الاثنين إن السلطات اعتقلت تسعة صحفيين قاموا بتغطية الاحتجاجات ليل الأحد في مدن عدة.

ولم يتضح بعد سبب الاعتقالات. وقال اتحاد الصحفيين في منشور على منصة إكس إن من بين الصحفيين المحتجزين مصورا من وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إلى تنظيم احتجاجات ضد قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو، والذي وصفه بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية.

وتنفي الحكومة الاتهامات بأن التحقيقات ذات دوافع سياسية، وتقول إن القضاء مستقل.

ونفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها” ودعا إلى تنظيم احتجاجات في شتى أنحاء تركيا.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تقبل “بالإخلال بالنظام العام”. وتنفي حكومته أن للتحقيقات دوافع سياسية وتؤكد استقلال القضاء.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك يوم الاثنين إن دعوة حزب الشعب الجمهوري للاحتجاجات تهدف إلى التغطية على إخفاقات المعارضة.

وأضاف “الاحتجاج الديمقراطي حق أساسي، لكن لغة حزب الشعب الجمهوري ليست لغة احتجاج ديمقراطي”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية