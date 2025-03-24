وزير: احتجاز 1133 محتجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم الاثنين إن السلطات التركية اعتقلت 1133 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قبل خمسة أيام.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية يوم الأحد بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة لليلة الخامسة على التوالي يوم الأحد وكانت سلمية في الغالب رغم مشاركة مئات الألوف فيها.

وقال وزير الداخلية إن 123 من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاحتجاجات حتى الآن، مضيفا أن الحكومة لن تسمح “بإرهاب الشوارع”.

وقال اتحاد الصحفيين الأتراك يوم الاثنين إن السلطات اعتقلت تسعة صحفيين قاموا بتغطية الاحتجاجات ليل الأحد في مدن عدة.

ولم يتضح بعد سبب الاعتقالات. وقال اتحاد الصحفيين في منشور على منصة إكس إن من بين الصحفيين المحتجزين مصورا من وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إلى تنظيم احتجاجات ضد قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو، والذي وصفه بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية.

وتنفي الحكومة الاتهامات بأن التحقيقات ذات دوافع سياسية، وتقول إن القضاء مستقل.

ونفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها” ودعا إلى تنظيم احتجاجات في شتى أنحاء تركيا.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تقبل “بالإخلال بالنظام العام”. وتنفي حكومته أن للتحقيقات دوافع سياسية وتؤكد استقلال القضاء.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك يوم الاثنين إن دعوة حزب الشعب الجمهوري للاحتجاجات تهدف إلى التغطية على إخفاقات المعارضة.

وأضاف “الاحتجاج الديمقراطي حق أساسي، لكن لغة حزب الشعب الجمهوري ليست لغة احتجاج ديمقراطي”.