وزير: الحكومة اللبنانية وافقت على أهداف المقترح الأمريكي

(رويترز) – قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه يوم الخميس على أهداف الاقتراح الأمريكي بنزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية بحلول نهاية العام وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد، لكنه لم يناقش التفاصيل الكاملة لذلك.

وأضاف أن مجلس الوزراء اللبناني “وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، ونحن بانتظار خطة تنفيذية من الجيش”.

وأردف قائلا “وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.

(تغطية صحفية أحمد طلبة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

