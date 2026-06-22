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وزير: الصين ترحب بإجراء أمريكا وإيران مزيدا من المحادثات

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بكين 22 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الاثنين إن بكين ترحب ببدء إيران والولايات المتحدة محادثات لمتابعة تنفيذ لمذكرة تفاهم التي توصل إليها البلدان، وتؤكد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين في الهند مع غدير نظامي وهو مسؤول أمني إيراني كبير.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن وانغ قوله لنظامي “الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيسهم في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس، وسيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الإيرانية الأمريكية”.

وأكد وانغ دعم الصين لإيران في حماية سيادتها وكرامتها، وفي تعزيز العلاقات مع دول الخليج والمنطقة، مضيفا أن بكين على استعداد لتقديم المساعدة للإسهام في استعادة السلام الإقليمي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمود رضا مراد )

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