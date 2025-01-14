وزير: المحادثات بين إيران ودول أوروبية استهدفت استئناف المفاوضات النووية

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن المحادثات التي عقدت في جنيف بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا استهدفت إيجاد سبيل لاستئناف المحادثات النووية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية في وقت سابق يوم الثلاثاء أن المحادثات التي عقدت في جنيف يوم الاثنين ستؤدي إلى استمرار الحوار بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل.

وكتب كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية على منصة إكس يوم الاثنين “كانت المحادثات جادة وصريحة وبناءة. ناقشنا أفكارا تتعلق بتفاصيل معينة عن رفع العقوبات والمجالات النووية اللازمة للتوصل إلى اتفاق”.

وأضاف “اتفقت الأطراف على ضرورة استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وعلى جميع الأطراف تهيئة الأجواء المناسبة والحفاظ عليها، واتفقنا على مواصلة الحوار”.

جاءت محادثات يوم الاثنين بعد مناقشات سابقة جرت في نوفمبر تشرين الثاني. وقال مسؤول إيراني لرويترز في ذلك الوقت إن الانتهاء من خارطة الطريق مع الأوروبيين “سيضع الكرة في ملعب الولايات المتحدة إما لإحياء الاتفاق النووي أو قتله”.

وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 تحت قيادة الرئيس آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى وعاودت فرض عقوبات قاسية على طهران.

ودفع ذلك إيران إلى انتهاك الحدود المنصوص عليها في الاتفاق باتخاذها خطوات مثل العودة إلى تكوين مخزونات من اليورانيوم المخصب وتخصيبه إلى درجة نقاء أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في المسائل النووية ما لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 أو تعلن سياستها بشأنه.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران في محاولة إحياء الاتفاق.

وتعهد ترامب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى التي سعى من خلالها إلى تدمير اقتصاد إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي والصاروخي وأنشطتها في المنطقة.