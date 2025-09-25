وزير: اليونان تضمن الإبحار الآمن لأسطول غزة في مياهها

reuters_tickers

2دقائق

الأمم المتحدة (رويترز) – قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس يوم الخميس إن بلاده ستضمن الإبحار الآمن للقوارب المتواجدة حاليا في مياهها ضمن أسطول دولي متجه إلى غزة، مضيفا أن أثينا أبلغت إسرائيل بأن مواطنين يونانيين ضمن الأسطول.

ويستخدم أسطول الصمود العالمي نحو 50 قاربا مدنيا سعيا لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة. ويشارك فيه عدد من المحامين والنشطاء، بما في ذلك الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج.

وقال جيرابيتريتيس لرويترز في مقابلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “هناك عدد قليل من القوارب حاليا في مياه جزيرة كريت، وسنضمن الإبحار الآمن”.

وأضاف “أبلغنا الحكومة الإسرائيلية بالفعل بمشاركة مواطنين يونانيين في هذا الأمر، وسنتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام”.

وانتقدت إسرائيل الأسطول مرارا، واتهمت النشطاء المشاركين فيه بالتواطؤ مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأرسلت إيطاليا سفينة حربية لمساعدة الأسطول بعد تعرض السفن لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية على بعد 30 ميلا بحريا من جزيرة جافدوس اليونانية.

وكشف جيرابيتريتيس أن أثينا لا تعتزم الانضمام إلى السفن البحرية الإيطالية والإسبانية في هذه المرحلة، وقلل من شأن حادثة الطائرة المسيرة، لكنه قال إنه سيجري فتح تحقيق شامل لكشف ملابساتها.

وقال “في الوقت الراهن، يبدو أن الوضع آمن، لكننا في حالة تأهب قصوى”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)