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وزير: اليونان ستطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في علاج المصابين اللبنانيين

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أثينا (رويترز) – نقلت وزارة الخارجية اليونانية عن الوزير جورج جيرابتريتيس قوله لنظيره اللبناني في اجتماع في نيويورك إن اليونان ستحث الاتحاد الأوروبي على توفير العلاج الطبي للمواطنين اللبنانيين المصابين.

وجاء في بيان للخارجية اليونانية يوم الأربعاء أن جيرابتريتيس قال لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب إن اليونان تشعر بالقلق من الأزمة في الشرق الأوسط وخطر توسعها.

وأضاف البيان “من الضروري جدا وقف هذه الدائرة المفرغة من العنف والمواجهة”.

وجاء في البيان أيضا أن اليونان ستحاول حشد دعم أوروبا لتقديم “مساعدات طبية على مستوى مركزي وأوروبي للمواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا ويحتاجون إلى العلاج”.

وتصاعدت حدة الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان التي تستهدف حزب الله منذ يوم الاثنين حين قُتل أكثر من 550 شخصا في أكثر الأيام دموية في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وفر نحو نصف مليون لبناني من منازلهم، واكتظت المستشفيات بالجرحى.

وحثت اليونان مواطنيها يوم الثلاثاء على مغادرة لبنان وتجنب السفر إليه.

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