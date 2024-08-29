وزير: اليونان على اتصال مع السعودية بشأن ناقلة نفط معطلة في البحر الأحمر

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أثينا (رويترز) – قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس يوم الخميس إنه أجرى محادثة مع نظيره السعودي في إطار مناقشات لتجنب أي كارثة بيئية تتسبب فيها ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان وتقطعت بها السبل في البحر الأحمر بعد هجوم شنه الحوثيون الأسبوع الماضي.

وذكر لدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “هناك مسعى دبلوماسي كبير جار بين دول واليونان حتى نتمكن من تجنب أي كارثة بيئية محتملة”.

وأوضح “لقد أجريت محادثة أمس مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية لمعرفة كيف يمكن تحقيق ذلك بأكثر الطرق أمانا”.